Kühler Wochenstart für Berlin und Brandenburg erwartet

Freitag wird bedeckt und regnerisch

Nach ein paar spätsommerlichen Tagen wird es am Freitag in Berlin und Brandenburg bedeckt und regnerisch. Der Tag beginnt stark bewölkt, nur in der Lausitz ist es anfangs heiter, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitagmorgen vorhersagte. Im Tagesverlauf kommt von der Prignitz im Nordwesten her örtlich leichter Regen. In Berlin und bis in den Süden von Brandenburg kommt es am Abend gebietsweise zu Schauern. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 26 Grad.