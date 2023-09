Berliner Florist gewinnt Weltmeisterschaft

Schwiegermutter getötet: 40-Jähriger bleibt in Psychiatrie

Weil er im Wahn seine Schwiegermutter in Mittelfranken getötet und seine Frau schwer verletzt hat, wird ein 40-Jähriger in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das entschied das Landgericht in Nürnberg am Donnerstag. Der Beschuldigte leidet an einer paranoiden Schizophrenie. Wegen seiner Erkrankung sei er bei den Taten schuldunfähig gewesen und stelle eine Gefahr für die Allgemeinheit dar, erläuterte eine Sprecherin die Entscheidung der Kammer.