Spandau 04 mit Männern und Frauen auf Pokal-Titelkurs

Wasserball: Spandau 04 will international erfolgreichen Jahresabschluss

Nach zwei nationalen Erfolgen in Serie wollen die Wasserfreunde Spandau 04 das Jahr auch international erfolgreich abschließen. Die Wasserballer treten am Mittwoch (20.00 Uhr) in ihrem letzten Match am 4. Spieltag der Champions League-Hauptrunde beim französischen Champion CN Marseille an. Spandau hat in seinen beiden letzten nationalen Partien mit den 12:9-Siegen gegen Meister Waspo Hannover binnen einer Woche starke Form bewiesen. «Aber da war noch Luft nach oben und wir wollen uns weiter peu á peu verbessern. Dann haben wir auch gute Chancen in Marseille», sagt Manager Peter Röhle.