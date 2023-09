SC Potsdam drohen hohe Nachzahlungen: Toni Rieger entlassen

SC Potsdam: «Müssen die Eigenfehlerquote runterschrauben»

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam geben nach dem 1:3 (21:25, 22:25, 25:17, 19:25) beim MTV Stuttgart zum Auftakt der Finalserie um die deutsche Meisterschaft noch lange nicht auf. Vor dem zweiten Spiel beider Mannschaften in der Serie Best of five am Samstag (17.00 Uhr) in Potsdam sieht zumindest Kapitänin Laura Emonts gute Chancen auf ein besseres Abschneiden. «Wir müssen nur unsere Eigenfehlerquote runterschrauben», sagte die 32-jährige Außenangreiferin bei Sport1.extra.