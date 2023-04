SC Potsdam geht mit Euphorie ins Halbfinale gegen Schwerin

Volleyball-Bundesliga: Volleyballerinnen des SC Potsdam: Endspiel im Viertelfinale

Zur dritten und alles entscheidenden Partie des Play-off-Viertelfinales um die deutsche Meisterschaft empfangen die Volleyballerinnen des SC Potsdam am Mittwoch (19.00 Uhr) den VfB Suhl. In der Serie Best of three steht es 1:1, nachdem zuvor in den beiden Spielen gegeneinander jeweils die Auswärtsmannschaft gewonnen hat.