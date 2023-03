Home

Volleyball Bundesliga: Tabellenführung untermauert: Berlin Volleys setzen Zeichen

Tabellenführung untermauert: Berlin Volleys setzen Zeichen

Die Berlin Volleys haben mit dem 3:0 (27:25, 25:18, 25:19)-Sieg gegen die SVG Lüneburg am Sonntag einmal mehr ihre dominierende Rolle in der Volleyball-Bundesliga unter Beweis gestellt. «Wir wollten unbedingt ein Zeichen setzen und zeigen, dass wir das beste Team der Liga sind», sagte Zuspieler Johannes Tille. Obwohl die Volleys schon vorher Platz eins nach der Zwischenrunde sicher hatten, begeisterten sie die 5254 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle mit einer sehr engagierten Leistung gegen den bisherigen Tabellenzweiten.

Berlins Timothée Carle (M) jubelt mit Mannschaftskollegen über einen Punktgewinn. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Bereits vor dem letzten Zwischenrunden-Spiel am Sonntag beim VfB Friedrichshafen steht seit dem vergangenen Wochenende auch fest, dass der Tabellenachte TSV Haching München der Gegner der BR Volleys im Play-off-Viertelfinale sein wird. Gespielt wird in einer Serie Best-of-three. Die erste Begegnung findet am 25. März in Berlin statt. Gegen Lüneburg fühlten sich die Volleys auch dadurch angestachelt, dass sie das Zwischenrunden-Hinspiel bei den Heidestädtern nach einer schwachen Vorstellung mit 0:3 verloren hatten. «Das haben wir jetzt zurechtgerückt», meinte Tille. Der Schlüssel zum Erfolg waren letztlich auch 10:2 Blockpunkte. Immer mehr zeigt sich dabei, dass die BR Volleys die Schmeling-Halle als ihre Heimspielstätte zu einer Art Festung gemacht haben. In dieser Saison haben sie dort alle zehn Bundesligaspiele gewonnen und dabei insgesamt erst drei Sätze abgegeben. Viel Zeit sich auszuruhen bleibt den Spielern aber nicht. Schon am Mittwoch sind sie im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei SSM Perugia gefordert. Gegen das Weltklasseteam aus Italien besteht nach der 1:3-Hinspielniederlage aber nur noch eine minimale Chance aufs Weiterkommen. Komplizierter als gedacht gestaltet sich für die Berliner die Reise nach Perugia. Weil am BER gestreikt wird, brach die Mannschaft am frühen Montagmorgen mit dem Bus nach München auf, fliegt von dort aus weiter nach Rom, um dann wiederum mit dem Bus über zwei Stunden nach Perugia zu fahren.

