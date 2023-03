SC Potsdam hat «richtig Bock» auf Spitzenspiel in Schwerin

Champions League: BR Volleys starten in die Play-offs der Königsklasse

Die Termine für die beiden Play-off-Spiele der Berlin Volleys in der Volleyball-Champions-League stehen fest. Der deutsche Meister tritt am 8. Februar zuerst auswärts beim türkischen Titelträger Ziraat Bank Ankara an. Das Rückspiel beider Mannschaften findet eine Woche später am 15. Februar (19.30 Uhr) in der Max-Schmeling-Halle statt. Wer sich in diesen beiden Spielen durchsetzt, erreicht das Viertelfinale der Königsklasse und trifft dort auf das italienische Team SSM Perugia.