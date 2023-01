Netzhoppers in Haching: «Diesen Gegner müssen wir schlagen»

Volleyball: Netzhoppers: «Wir müssen die Köpfe freibekommen»

Nach ihrem bisher enttäuschenden Abschneiden in der Volleyball-Bundesliga sehnen die Netzhoppers KW-Bestensee im neuen Jahr den sportlichen Aufschwung herbei. Wie das Vorhaben in die Tat umgesetzt werden soll, verriet Mannschaftskapitän Dirk Westphal nach der 1:3-Heimniederlage gegen die SWD powervolleys Düren zum Jahresabschluss am Sonntag. «Wir müssen endlich die Köpfe freibekommen und mehr Selbstvertrauen an den Tag legen», sagte der 36-jährige Außenangreifer.