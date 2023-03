BR Volleys im Viertelfinale gegen Haching haushoher Favorit

Volleyball: 3:0-Sieg: BR Volleys lassen Netzhoppers keine Chance

Die Berlin Volleys haben in ihrem 13. Saisonspiel in der Volleyball-Bundesliga den zwölften Sieg geholt. Im Berlin-Brandenburg-Derby gegen die Netzhoppers KW-Bestensee setzte sich der deutsche Meister am Samstag souverän mit 3:0 (25:16, 25:12, 25:17) durch. Vor 5438 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle überzeugte der Bundesliga-Spitzenreiter gegen den Tabellen-Drittletzten durchgängig mit enormer Spielfreude und blieb selbst in den Phasen klarer Führungen konzentriert bei der Sache.