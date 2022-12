BR Volleys: Auch Topscorer Sotola muss noch lernen

Volleyball-Bundesliga: Berlin Recycling Volleys: Training mit sieben Spielern

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys ist in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison gestartet. Am Mittwoch bat Assistenztrainer Lucio Oro die sieben in der Hauptstadt weilenden Spieler des insgesamt 13-köpfigen Kaders in das Horst-Korber-Zentrum, wie die Volleys am Mittwoch mitteilten. Neben den noch nicht anwesenden Spielern fehlte auch Cheftrainer Cedric Enard. Der Franzose betreut die kroatische Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation.