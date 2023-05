Rollstuhlfahrerin auf der Friedrichstraße angefahren

Fußgängerin wird von Tram angefahren und schwer verletzt

Eine Frau ist in Berlin-Prenzlauer Berg von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Die 21-Jährige überquerte am Freitagabend an der Haltestelle Storkower Straße/Landsberger Allee die Gleise, wie eine Polizeisprecherin am Samstag mitteilte. Sie hat demnach «vermutlich bei Rot» eine Fußgängerampel passiert. Eine Tram der Linie 6 in Richtung Hackescher Markt erfasste die Fußgängerin. Die Zeitung «B.Z.» (Online) berichtete ebenfalls darüber.