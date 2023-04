Raser-Kontrollen: Eine Woche «Speedmarathon» in Brandenburg

Mit landesweiten Geschwindigkeitskontrollen beteiligt sich die Brandenburger Polizei auch in diesem Jahr an der europaweiten Aktion gegen Geschwindigkeits- und Aggressionsdelikte im Verkehr. Höhepunkt des einwöchigen «Speedmarathons» von Montag bis Sonntag sei der Freitag kommender Woche, teilte das Polizeipräsidium am Freitag mit. Dann werde landesweit besonders intensiv kontrolliert.

Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Verkehrsunfälle seien fast ausschließlich Folge menschlichen Fehlverhaltens, sagte der Leiter des Sachbereichs Verkehr, Mathias Funk. «Wir kontrollieren in dieser Woche verstärkt auf den Landstraßen, da dieser Verkehrsraum nur wenig Fehler «verzeiht»», erklärte er. «Seien Sie umsichtig, passen Sie Ihr Verhalten entsprechend an und seien Sie sich der Gefahr im Straßenverkehr bewusst, damit wir alle sicher und unfallfrei ans Ziel kommen!» Nach Angaben der Polizei ereigneten sich im vergangenen Jahr in Brandenburg knapp 4900 Verkehrsunfälle. «1208 Verkehrsunfälle endeten mit einem Aufprall an Bäumen, 705 Menschen wurden verletzt, 36 Personen verunglückten tödlich», hieß es in der Mitteilung. «Damit starb letztes Jahr jeder Dritte der Verkehrsunfalltoten an einem Straßenbaum.»

