Wiedersehen mit Saint-Gilloise: Fischer will überraschen

Gesellschaft: Tausende demonstrieren am Frauentag in Berlin

Am Frauentag sind in Berlin mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen. In der Stadt kam es am Mittwoch zu etlichen Demonstrationen und Kundgebungen, unter anderem wurde gleicher Lohn für gleiche Arbeit und mehr Anerkennung für Sorge-Arbeit und soziale Arbeit gefordert. So beteiligten sich nach Schätzungen der Polizei am Nachmittag beispielsweise rund 6500 Menschen an einer Demonstration der Gewerkschaft Verdi, die von der Invalidenstraße zum Bebelplatz führen sollte.