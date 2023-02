Streifenwagen stößt mit Wohnmobil zusammen: Drei Verletzte

Rostock: Lkw rammt Sicherungsanhänger für A20: Zwei Verletzte

Nach einem schweren Unfall mit zwei Verletzten bei Arbeiten auf der Autobahn 20 bei Satow (Landkreis Rostock) ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen einen Lkw-Fahrer. Der 53-jährige Mann hatte mit seinem Fahrzeug am Mittwoch ein Sicherungsfahrzeug in Fahrtrichtung Westen gerammt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Rostock sagte. Der Sicherungsanhänger stand auf dem Standstreifen, um die Arbeiten einer Firma an den Leitplanken abzusichern.