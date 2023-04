Mann von Straßenbahn erfasst und gestorben

Demonstrationen: Polizei schützt Presseball und FDP

Angesichts angekündigter Störaktionen der Klimaschutz-Gruppe Letzte Generation in Berlin will die Polizei Großveranstaltungen mit Politikern besonders schützen. Das gelte etwa für den Bundespresseball am (heutigen) Freitagabend im Hotel «Adlon» und den FDP-Parteitag am Freitag und Samstag, hieß es von der Polizei. So sollten am Pariser Platz nahe dem «Adlon» am Freitagabend zusätzlich Polizisten postiert werden, bevor am frühen Abend die rund 2000 Ballgäste, darunter prominente Politiker, eintreffen.