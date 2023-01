Opposition: keine ausreichende Wasser-Kontrolle bei Tesla

Umwelt: Gefahrstoff in externer Tesla-Lagerhalle ausgetreten

In einem Lager des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin ist bereits im Juni nach Behördenangaben ein Gefahrstoff ausgetreten, ohne in die Umwelt zu gelangen. Der Landkreis Oder-Spree habe am 28. Juni vom Austritt von Kathodenmaterial in einer externen Lagerhalle im Gewerbegebiet Freienbrink erfahren, teilte ein Sprecher am Freitag mit. «Es handelte sich dabei nicht um eine regulär so vorgesehene Lieferung, sondern um eine Fehldisposition.» Das Material sei nicht in Boden und Grundwasser gelangt. Es wird bei der Herstellung von Batterien verwendet. Zunächst hatte die «Märkische Oderzeitung» berichtet.