Giffey: Solidarität mit Ukraine in Bevölkerung verankert

Landtag: Woidke: Sinnloses Sterben in Ukraine muss endlich aufhören

(SPD) hat am Jahrestag des Beginns des russischen Überfalls auf die Ukraine ein rasches Ende des Krieges gefordert. «Herr Präsident, beenden Sie endlich das sinnlose Sterben in der Ukraine! Sie haben es in der Hand», sagte Woidke am Freitag an die Adresse von Kreml-Chef Wladimir Putin. Brandenburg stehe weiter fest an der Seite der Menschen in der Ukraine. Der Landtag erinnerte am Freitagvormittag an die vielen Opfer des Ukraine-Krieges und sendete ein Zeichen der Solidarität.