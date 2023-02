Jarasch für kritischere Prüfung von Bauvorhaben

Forderung: Linke: Nach U2-Sperrung Überprüfung von Hochhausprojekten

Nach der Teilsperrung der Berliner U-Bahnlinie 2 wegen Problemen infolge eines Hochhausprojekts am Alexanderplatz fordert die Linke Konsequenzen. «Alle Hochhausbauten im Umfeld von genutzten U-Bahn-Tunneln müssen sofort angehalten werden», erklärten die Sprecherin für Stadtentwicklung der Linke-Fraktion, Katalin Gennburg, und der Sprecher für Mobilität, Kristian Ronneburg, am Mittwoch. «Bevor diese weitergeplant oder weitergebaut werden können, müssen die Projekte hinsichtlich ihrer Risiken für den U-Bahn-Verkehr erneut untersucht und neu bewertet werden.» Das müsse beispielsweise für weitere Planungen am Alexanderplatz und am Hermannplatz gelten.