Polizei: Keine Gefährdungslage in Schule in Ludwigsfelde

Bedrohung: Polizei prüft Zusammenhang zu weiteren Fällen

Nach dem Drohanruf gegen einen Düsseldorfer Weihnachtsmarkt prüfen die Polizeibehörden einen Zusammenhang mit zwei weiteren Bedrohungen am gleichen Tag: In Düren hatte ein Anrufer am Montag im Sekretariat eines Berufskollegs mit einer Straftat gedroht, in Münster an einer Schule. Der dritte Fall war von der Polizei nicht vermeldet worden, wurde der dpa aber auf Anfrage von der Behörde bestätigt.