Mann verfolgt Diebe seines eigenen Autos

Ostalbkreis: Verletzte bei Streit in Erstaufnahme für Flüchtlinge

Bei einer Auseinandersetzung in der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Ellwangen sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, seien nach ersten Erkenntnissen am Freitagabend drei Personen mit einem 19-Jährigen in Streit geraten. Mit diesem hätten sich drei weitere Menschen solidarisiert und sich am Konflikt beteiligt. Der junge Mann und seine Unterstützer seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Hintergründe des Streits waren zunächst noch unklar.