Kerstin Polte lässt als Erstes Laien ihre Filme begutachten

Saarbrücken: Gastspiel in Serie: «Tatort»-Kommissar geht fremd

Der Saarbrücker Fernsehkommissar Adam Schürk hat einen Gastauftritt außerhalb der «Tatort»-Welt. «Ich bin in der Ermittler-Rolle für eine andere Serie für die ARD, die ebenfalls in Saarbrücken spielt, quasi als Cameo aufgetaucht», sagte Schauspieler Daniel Sträßer («Funeral for a dog») der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist wohl einzigartig in der Geschichte das «Tatorts».»