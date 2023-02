Freier Eintritt im Hallenbad für Menschen mit wenig Geld

Soziales: Menschen mit wenig Geld können bald kostenlos ins Hallenbad

Rund 680.000 Menschen mit wenig Geld können demnächst kostenlos in Berliner Hallenbädern schwimmen gehen. Eine entsprechende Regelung für Inhaber eines Berechtigungsnachweises (bis 2022 Berlin-Pass) will der Senat am Dienstag auf Vorlage der Innen- und der Sozialverwaltung beschließen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag erfuhr.