Polizei zu zerstörtem Aquarium: Keine Hinweise auf Anschlag

30 betroffene Personen: Geflüchtete sollen nach Anschlag in Notunterkunft bleiben

Nach dem Brandanschlag auf ein geplantes Flüchtlingsheim in Bautzen soll neu über die Unterbringung der Geflüchteten entschieden werden, die in das ehemalige Hotel einziehen sollten. «Die 30 Personen bleiben erst mal in der Notunterkunft der Landesdirektion Sachsen», sagte eine Sprecherin des Landratsamtes in Bautzen am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Wo die Menschen zukünftig leben sollen, entscheide die Landesdirektion. Dabei richte sich die Entscheidung nach den Kapazitäten der einzelnen Landkreise.