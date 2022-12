Ex-AfD-Abgeordnete bei Razzia festgenommen

In der Reichsbürgerszene soll sich eine terroristische Vereinigung gebildet haben, die einen Umsturz plant. Bundesweit sind am Mittwoch Polizisten zur Razzia ausgerückt. In Berlin wird eine frühere AfD-Abgeordnete festgenommen, die heute als Richterin tätig ist.

In der Reichsbürgerszene soll sich eine terroristische Vereinigung gebildet haben, die mutmaßlich den Umsturz des politischen Systems in Deutschland vorbereitet hat. Die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und amtierende Berliner Richterin Birgit Malsack-Winkemann gehört nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft zu den Mitgliedern der Terrorgruppe. Die 58-Jährige wurde am Mittwoch in der Hauptstadt festgenommen, ihre Wohnung sowie ein Lagerraum wurden durchsucht. Laut Senatsinnenverwaltung war es die einzige Aktion im Rahmen der deutschlandweiten Razzia in Berlin.

Insgesamt ließ die Bundesanwaltschaft 25 Menschen in mehreren Bundesländern sowie in Italien und Österreich festnehmen. Als ein Rädelsführer gilt der Unternehmer Heinrich XIII. Prinz Reuß aus Hessen. «Reichsbürger» sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Der Verfassungsschutz rechnet der Szene rund 21.000 Anhänger zu.

«Die Ermittlungen lassen in den Abgrund einer terroristischen Bedrohung aus dem Reichsbürger-Milieu blicken», sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Berlins Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) sieht ihr Bild von Malsack-Winkemann durch die Festnahme bestätigt. Die Juristin sei nach ihrer Einschätzung eine «brandgefährliche Person», sagte Kreck am Mittwoch am Rande eines Termins in Berlin. «Das ist eine Person, die als Richterin auf keinen Fall mehr tätig sein darf.»

Die Senatsverwaltung werde alle Mittel ausschöpfen, um dies durchzusetzen, betonte die Senatorin. Sie werde dafür kämpfen, dass die Richterin nicht nur ihr Amt verliere, sondern auch kein Ruhegehalt bekomme. Malsack-Winkemann saß von 2017 bis 2021 für die AfD im Bundestag, Anfang des Jahres beantragte sie die Rückkehr ins Richteramt. Kreck hatte versucht, dies zu verhindern - erfolglos. Seitdem ist die 58-Jährige in einer Zivilkammer des Landgerichts Berlin für Bausachen zuständig.

Das Verwaltungsgericht Berlin hatte im vergangenen Oktober als Dienstgericht den Antrag der Senatsjustizverwaltung zurückgewiesen, die Richterin wegen ihrer politischen Reden im Bundestag und weiterer Äußerungen in den Ruhestand zu versetzen. Das Grundgesetz garantiere die Redefreiheit im Bundestag, die dortigen Reden dürften zu keinen dienstlichen Verfolgungen oder anderen Sanktionen durch den Staat führen, begründete das Gericht seine Entscheidung.

Gegen das Urteil ist nach Gerichtsangaben noch bis Anfang nächster Woche eine Berufung möglich. Dies sei ohnehin beabsichtigt gewesen, erklärte Kreck. «Jetzt haben wir natürlich allen Grund dafür.» Zuständig für den Fall ist nun der Dienstgerichtshof beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg. Inwiefern dort bereits die aktuellen Ermittlungen bei einer Entscheidung berücksichtigt werden, hängt vom Gericht ab.

Die Berliner AfD-Vorsitzende Kristin Brinker reagierte bestürzt auf die Festnahme von Malsack-Winkemann. «Wir sind alle überrascht», sagte Brinker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Der Verdacht wiegt sehr schwer.» Allerdings gelte auch für Malsack-Winkemann zunächst die Unschuldsvermutung. «Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, wäre sicher ein Parteiausschlussverfahren die Folge.»

Malsack-Winkemann ist nach eigenen Angaben seit April 2013 Mitglied der AfD. Von 2015 bis 2017 war sie stellvertretende Vorsitzende der AfD im Berliner Bezirksverband Steglitz-Zehlendorf. Nach Angaben von Landesparteichefin Brinker nahm die Juristin bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag rege am Parteileben teil. «Dann hatte man den Eindruck, dass sie sich zurückgezogen hat.» Sie sei seither in der Partei quasi nicht mehr in Erscheinung getreten. Dies habe sie offenbar getan, weil sie wieder als Richterin arbeitete.

Nach Ansicht von Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zeigen die Vorgänge, welche Bedrohung die «Reichsbürger»-Szene darstelle. «Die kruden Vorstellungen dieser Szene, die oft mit Verschwörungserzählungen einhergehen, sind eine toxische Mischung, aus der sich konkrete Gefährdungen für unsere Demokratie entwickeln», sagte Spranger.

CDU-Landeschef Kai Wegner sprach sich für eine konsequente Beobachtung des sogenannten Reichsbürger-Milieus durch den Verfassungsschutz aus. Die Szene radikalisiere sich immer stärker und müsse weiter intensiv durch den Verfassungsschutz beobachtet werden. «Das Netzwerk, zu dem offenkundig auch einflussreiche Kreise der AfD zählen, muss vollständig ausgeleuchtet werden», forderte Wegner. «Deshalb muss die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz neu auf die Agenda.»