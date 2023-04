Prien: Ernst über Parteigrenzen beliebte Ministerin

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat den Rücktritt ihrer Brandenburger Ressortkollegin Britta Ernst (SPD) bedauert. Sie habe Ernst als engagierte und kompetente Bildungspolitikerin kennengelernt, sagte Prien am Montag in Kiel. «Sie hat stets lösungsorientiert und evidenzbasiert gearbeitet und war über Parteigrenzen hinweg beliebt.» Sie habe mit Ernst vertrauensvoll und gut zusammengearbeitet. Nach der Landtagswahl 2017 ist Prien Ernst als Bildungsministerin in Schleswig-Holstein gefolgt.

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU). © Bernd von Jutrczenka/dpa

Ernst hatte am Montag überraschend um ihren Rücktritt gebeten. In der SPD-Landtagsfraktion, aber auch in der Grünen-Fraktion in Brandenburg hatte es Kritik an ihrem Vorhaben gegeben, 200 Lehrkräfte-Planstellen in Stellen für Verwaltungsfachkräfte und Schulsozialarbeiter umzuwidmen. Ernst ist die Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bedankte sich bei Ernst. «Ich bedaure diese Entscheidung», sagte Woidke.

