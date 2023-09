Wohnung in Perleberg bei Explosion völlig zerstört

Neue Festnahmen nach Carport-Bränden

Nach den Bränden in der ehemaligen SED-Parteischule und mehreren Carports in Schwerin hat die Polizei zwei 18- und 20-jährige Tatverdächtige festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin sei wegen des Verdachts der Brandstiftung in vier Fällen Haftbefehl erlassen und der Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet worden, teilten die Behörden in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Freitag mit. Die beiden Frauen haben die Taten den Angaben nach bereits eingeräumt. Ein zuvor verdächtigter 16-Jähriger ist wieder auf freiem Fuß.