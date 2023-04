Vor 1. Mai: Randalierer beschädigen Autos in Berlin-Mitte

Polizei will Präsenz am Halloween-Abend verstärken

Nach Randale und Übergriffen in der Vergangenheit will die Berliner Polizei ihre Präsenz in der Halloween-Nacht erneut erhöhen. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren sei dies am Montagabend etwa in Schöneberg im Bereich Potsdamer-/Pallas- und Goebenstraße sowie im Bereich Gesundbrunnen geplant, sagte ein Polizeisprecher. Erfahrungsgemäß werde die Polizei im Zusammenhang mit Halloween-Feierlichkeiten vermehrt zu Einsätzen gerufen. «Dabei stehen oft Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Ruhestörungen bei Partys im Vordergrund», so der Sprecher. Die Polizei will mit vielen Streifen in der ganzen Stadt unterwegs sein.