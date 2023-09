Zentralbibliothek: Unterschriften für Umzug ins Quartier 207

Forderung: Recht auf Sonntagsöffnung mit Personal

Bibliotheken wollen ihren Service an sieben Tagen in der Woche anbieten dürfen. Für ein Recht auf Sonntagsöffnung haben sich deswegen Leitungsebenen und Teams führender Bibliotheken in Deutschland in einem offenen Brief an die Bundesregierung gewandt. «Gesellschaftlicher Zusammenhalt und demokratische Teilhabe sind nicht selbstverständlich gegeben, sondern müssen Tag für Tag aufs Neue ausgehandelt werden», heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne).