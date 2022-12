Achsbruch bei Hänger mit heißem Asphalt: Hoher Schaden

Wetter: Keine größeren Schäden nach Unwetter in Brandenburg

Das Unwetter hat in Brandenburg viele Keller volllaufen und Äste abstürzen lassen. Größere Schäden gab es nach Angaben der Polizei aber am Freitag und Samstag zunächst nicht. Bei Potsdam-Sacrow sei ein Motorradfahrer am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 2 gegen einen umgekippten Baum geprallt und wurde leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher. In Wandlitz im Landkreis Barnim rückte die Feuerwehr nach Angaben der Leitstelle am Freitag bis zum Samstagmorgen 181 Mal, vor allem wegen Wasserschäden an Gebäuden, aus.