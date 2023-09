Brand in Apolda: Aktuell keine Hinweise auf Fremdverschulden

Die Ermittlungen zum Brand mit einem Todesopfer in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda sind am Montag weitergelaufen. «Es wird nun untersucht: Wo ist die genaue Brandausbruchstelle, was hat zu dem Brand geführt», sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. «Aktuell gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden, aber es wird in alle Richtungen ermittelt.» Die Lage könne sich also ändern.