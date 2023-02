Home

Regional

Berlin & Brandenburg

Oberspreewald-Lausitz: Zwei Kinder auf dem Weg zur Schule angefahren und verletzt

Zwei Kinder auf dem Weg zur Schule angefahren und verletzt

Bei zwei Unfällen auf Schulwegen sind in Senftenberg (Oderspreewald-Lausitz) zwei Kinder verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erfasste eine Autofahrerin am Freitagmorgen mit ihrem Wagen ein achtjähriges Kind an einem Fußgängerüberweg in der Wilhelm-Pieck-Straße. Nur wenig später habe eine andere Autofahrerin in der Bahnhofstraße ein 13-jähriges fahrradfahrendes Kind angefahren. Beide Schulkinder kamen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Ursache der Unfälle laufen.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

© dpa