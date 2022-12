Aquarium am Berliner Dom geplatzt

Berlin: Aquadom-Eigentümer: Grund für Platzen «völlig unklar»

Die Eigentümerfirma des zerstörten Großaquariums Aquadom in Berlin hat sich «bestürzt über das Unglück» gezeigt. Der Grund für das Zerbersten des riesigen Zylinders voller Wasser sei noch «völlig unklar», sagte der Sprecher der Firma Union Investment, Fabian Hellbusch, am Freitag. «Wir versuchen uns derzeit in Abstimmung mit Polizei und Feuerwehr vor Ort ein genaueres Bild von der Lage und des entstandenen Schadens zu verschaffen». Man müsse auch von «Glück im Unglück» sprechen, wenn man bedenke, was alles hätte passieren können.