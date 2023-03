Ranger führen zu Laubfrosch, Singdrossel und Co.

Rotbauchunke, Laubfrosch, Singdrossel und Co.: Naturwacht-Ranger in Brandenburg stellen die Vögel und Amphibien nun bei 30 Touren vor. Mal frühmorgens, mal am Abend können Interessierte mit den Experten in verschiedenen Schutzgebieten unterwegs sein und den Konzerten der Tiere lauschen, wie das Umweltministerium in Potsdam ankündigte.

Ein Laubfrosch sitzt in einer Feuchtwiese. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

An diesem Samstag führt eine morgendliche Tour ins Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg bei Perleberg, wo Zaunkönig, Heckenbraunelle und Singdrossel um potenzielle Partnerinnen werben. Am 1. April ist der Natur- und Sternenpark Westhavelland mit einer Vogelstimmen-Führung dabei. Es folgen weitere kostenlose Exkursionen etwa im Naturpark Uckermärkische Seen, Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, Naturpark Dahme-Heideseen und im Nationalpark Unteres Odertal. Im April ist das Frühlingskonzert der Vögel laut der Naturwacht Brandenburg in vollem Gange. Für die Tierbeobachtungen sollten Besucherinnen und Besucher ein Fernglas oder Spektiv dabei haben. Seit 1991 gibt es Rangerinnen und Ranger in Brandenburg.

© dpa