Unioner Leweling und Herthaner Ngankam im U21-Kader

Jamie Leweling von Union Berlin und der Herthaner Jessic Ngankam können auf ein Ticket für die Fußball-Europameisterschaft der U21-Nationalmannschaften in Rumänien und Georgien hoffen. Die beiden Stürmer der Berliner Bundesligisten wurden am Freitag von U21-Trainer Antonio Di Salvo für die beiden letzten Testspiele vor den Titelkämpfen vom 21. Juni bis zum 8. Juli berufen.

Dabei trifft der Titelverteidiger am 24. März in der Frankfurter PSD-Arena auf Japan (18.15 Uhr/ProSieben MAXX). Vier Tage später ist Deutschland im rumänischen Sibiu zu Gast bei Co-Gastgeber Rumänien (18.00 Uhr/ProSieben MAXX).

Bei der EM trifft Deutschland in der Gruppe C auf Israel am 22. Juni (18.00 Uhr), am 25. Juni auf die Tschechische Republik und England am 28. Juni (jeweils 18.00 Uhr). Die Gruppensieger und -zweiten erreichen das EM-Viertelfinale. Ab dieser Runde spielen die Mannschaften den Sieger im K.o.-System aus.