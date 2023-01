Entwurf für Gipsformerei der Berliner Museen gekürt

Mainz: Sieger im Architekten-Wettbewerb für Gutenberg-Museum gekürt

Der geplante Neubau des Gutenberg-Museums in Mainz nimmt Gestalt an. Die Stadt Mainz hat am Donnerstagabend die Preisträger des Architektenwettbewerbs bekannt gegeben. Als Sieger kürte das Preisgericht das Büro h4a Gessert + Randecker Architekten. Der zweite Preis ging an das Büro Riehle + Assoziierte und der dritte Preis an das Büro Wulf Architekten. Die drei Bestplatzierten sind alle Büros aus Stuttgart.