Bislang mehr Kirchenaustritte in Berlin als vorheriges Jahr

Bundesliga: Hertha BSC absolviert vier Testspiele im Trainingslager

Hertha BSC bereitet sich mit vier Testspielen im Trainingslager auf die restliche Saison der Fußball-Bundesliga vor. In den elf Tagen auf dem Trainingsgelände der IMG Academy in Bradenton in Florida stehen am 8. und 11. Januar jeweils zwei Partien an, wie der Verein am Freitag mitteilte.