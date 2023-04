Sorben kämpfen im digitalen Zeitalter für Sichtbarkeit

Bundesliga: Doekhi warnt vor Bochum: VfL-Trainer ein alter Bekannter

Nach den schlechten Hinspiel-Erfahrungen hat Union Berlins Verteidiger Danilho Doekhi vor dem VfL Bochum als nächstem Gegner gewarnt «Bochum wird alles dafür geben, um in der Liga zu bleiben. Es wird ein schwieriges Spiel, in das wir aber selbstbewusst gehen», sagte der Niederländer bei einer Medienrunde am Donnerstag. Das Hinspiel in Bochum hatten die Eisernen mit 1:2 verloren. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) kommt es in der Fußball-Bundesliga zum erneuten Aufeinandertreffen mit dem Revieclub.