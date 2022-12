Niewiedzial: Einbürgerung ist Signal des Staates

PCK-Raffinerie : Initiative: «Wir sind auf das Prinzip Hoffnung angewiesen»

Die Bürgerinitiative «Zukunftsbündnis Schwedt» setzt weiter darauf, dass der Bund noch in diesem Jahr eine Lösung für den wirtschaftlichen Betrieb der PCK-Raffinerie findet. Innerhalb des Bündnisses sei man etwas gespalten, was die Arbeit der Bundesregierung dahingehend angehe, sagte Bündnissprecherin Konstanze Fischer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist noch nichts fix und das macht die Sache kritisch.» Neue Informationen zu Ergebnissen habe sie nicht. Fischer geht aber davon aus, dass «im Hintergrund» an Lösungen gearbeitet werde, dass noch mehr nicht-sanktioniertes Öl über die Pipeline kommt. «Wir sind im Moment auf das Prinzip Hoffnung angewiesen», beschrieb sie die Stimmung in der Stadt.