Transsexuelle können Mutter- und Vaterschaft nicht verändern

Ausstellung: Berliner Gropius Bau wirft Blick nach Asien und Afrika

Auch Kunst und ihre Präsentation in Ausstellungen haben bis in die Gegenwart häufig einen eurozentristischen Blick. Mitunter werden dabei Beziehungen zu einem anderen Land oder Kontinent thematisiert. Der Berliner Gropius Bau wirft mit der Ausstellung «Indigo Waves and Other Stories: Re-Navigating the Afrasian Sea and Notions of Diaspora» einen Blick auf die Regionen Asien und Afrika sowie die Verbindungen über den Indischen Ozean. Die globale Bedeutung dieser Regionen ist in jüngster Zeit nicht nur politisch und wirtschaftlich, sondern auch kulturell gewachsen.