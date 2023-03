21-Jähriger beim Müll raustragen mit Messer attackiert

Berlin: Unbekannte schlagen Männer an Ampelkreuzung in Alt-Treptow

Bei einem Streit unter Autofahrern in Berlin-Alt-Treptow haben Unbekannte drei Männer geschlagen und verletzt. Ein 23-Jähriger war mit seinem 21 Jahre alten Bruder und einem 24-jährigen Bekannten auf der Elsenstraße unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei der Fahrt in Richtung Elsenbrücke am Samstagabend sei er rechts von einem Kleinwagen überholt worden, wodurch es beinahe zu einem Unfall gekommen wäre. Beim Halt an der Ampel Am Treptower Park soll er ausgestiegen sein, um den Fahrer zur Rede zu stellen.