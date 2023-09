Johannes Hallervorden sitzt im Theater gern am Rand

Dieter Hallervorden will weiter auf der Bühne stehen

Dieter Hallervorden (87) will auch weiterhin selbst in seinem Mitteldeutschen Theater in der Dessauer Marienkirche auf der Bühne stehen. In der neuen Spielzeit 2023/24 werde er in drei Stücken dabei sein, dazu gehöre ein Programm über seinen eigenen Werdegang namens «Stationen eines Komödianten», sagte Hallervorden am Freitag. Damit werde die Spielzeit am 5. September eröffnet. Es ist zugleich Hallervordens 88. Geburtstag. Insgesamt seien für die zweite Spielzeit des Mitteldeutschen Theaters 160 Vorstellungen geplant, so Hallervorden.