Koalition lehnt frühere Abschaffung aller Kita-Beiträge ab

Europa League: Union im Rückspiel gegen Ajax wieder mit Leite und Becker

Union Berlins Trainer Urs Fischer setzt im Europa-League-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam fast auf die gleiche Elf, die in den Niederlanden ein Unentschieden holte. Lediglich Janik Haberer steht statt Morten Thorsby in der ersten Mannschaft für die Zwischenrunden-Partie am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) im Stadion An der Alten Försterei. Abwehrspieler Diogo Leite und Stürmer Sheraldo Becker, die am Wochenende gegen Schalke 04 pausiert hatten, rücken wieder in die Startelf. Das Hinspiel in Amsterdam endete 0:0. Union braucht einen Sieg, um ins Achtelfinale einzuziehen.