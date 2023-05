Anklage gegen mutmaßliche Serien-Brandstifterin

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen eine Frau erhoben, die für mehrere Brandstiftungen verantwortlich sein soll. Die 36-Jährige wird verdächtigt, zwischen Juni 2020 und September 2022 in Coswig, Meißen, Radebeul und Dresden Altpapiertonnen, Mülltonnen und andere Gegenstände in Brand gesetzt zu haben. Wie die Anklagebehörde am Freitag in Dresden weiter mitteilte, wird der Beschuldigten schwere Brandstiftung in 2 Fällen, versuchte schwere Brandstiftung in 5 Fällen sowie Sachbeschädigung in 19 Fällen vorgeworfen.