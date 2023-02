Prozess nach Tod von Hertha-Fan: Angeklagter äußert Bedauern

Landtag: Mehrheit lehnt staatliche Beteiligung an Ölraffinerie ab

Die Linke im brandenburgischen Landtag hat erneut gefordert, dass Bund und Land als Gesellschafter bei der Ölraffinerie PCK in Schwedt einsteigen sollen. Das sagte Fraktionschef Sebastian Walter am Freitag in der Parlamentsdebatte in Potsdam. Er sieht weiterhin eine große Unsicherheit für die Zukunft der Raffinerie in Schwedt, die wegen des Öl-Embargos gegen Russland seit Jahresanfang nach anderen Belieferungen mit Rohöl sucht.