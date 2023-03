CDU wählt neue Spitze: Augustin und Jaschinski kandidieren

Parteien: JU-Landeschef sieht neues «Wir-Gefühl» in Brandenburgs CDU

Die Junge Union (JU) in Brandenburg hofft mit Landtagsfraktionschef Jan Redmann an der CDU-Landesspitze auf einen Neustart vor der Landtagswahl 2024, stellt aber auch Forderungen. «Ich glaube, dass wir mit dem neuen Schwung in der Fraktion eine CDU des Aufbruchs erleben werden», sagte der JU-Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete Julian Brüning der Deutschen Presse-Agentur. Mit Blick auf die Mitgliederbefragung, bei der Redmann der einzige Kandidat ist, sagte er: «Das ist ein Zeichen des «Wir-Gefühls» in der CDU. Jan Redmann will eine Diskussion auf Augenhöhe.» Die Befragung endete am Freitag. Die CDU will das Ergebnis am Sonntag veröffentlichen.