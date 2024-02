Grundstein für Museum «berlin modern» gelegt

«Zerreißprobe» in Neuer Nationalgalerie beginnt

«Jeder Kratzer zerstört die Radikalität.» Museumsvize Joachim Jäger schaut angespannt. In der Berliner Nationalgalerie wird ein sechs Meter langes Gemälde durch sehr schmale Türöffnungen transportiert. Team-Arbeit ist am Montag gefragt, als «Who is Afraid of Red, Yellow and Blue IV» des US-amerikanischen Künstlers Barnett Newman (1905-1970) für die kommende Dauerausstellung installiert wird. Das 1969/1970 entstandene Bild aus riesigen roten, blauen und gelben Farbflächen ist Teil der neuen Sammlungspräsentation «Zerreißprobe», die am 18. November eröffnet wird.