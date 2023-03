Bundespolizist bei Einsatz am Alexanderplatz verletzt

Demonstrationen: Hunderte Demonstranten für Verkehrswende und Kohleausstieg

Mit einer Fahrradsternfahrt und einem Demonstrationszug haben mehr als 500 meist junge Menschen in der Potsdamer Innenstadt für eine Verkehrswende und einen schnellen Kohleausstieg in der Lausitz demonstriert. Notwendig seien eine Abkehr vom Auto und ein deutlicher Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, sagte die Sprecherin der Klimaschutzgruppe Fridays for Future in Potsdam, Eva Städele, am Freitag. Weitere Demonstrationen gab es in unter anderem in Eberswalde, Cottbus und Frankfurt (Oder).