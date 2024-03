29-Jähriger nach Überfall im Krankenhaus

Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw in Eggersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stieß das Auto am Sonntagabend an der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße/Ernst-Thälmann-Straße mit dem Lkw eines 45-Jährigen zusammen. Die 37-jährige Autofahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen, Rettungskräfte brachten sie mit einem Hubschrauber in ein Unfallkrankenhaus in Berlin. Der 45-jährige LKW-Fahrer wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.