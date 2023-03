Bombenentschärfung in Zehlendorf: Evakuierung abgeschlossen

Berlin: Feuerwehr räumt Hochhaus nach Brand: «Unübersichtliche Lage»

In einem 13-geschossigen Wohnhaus im Märkischen Viertel ist am Montag ein Kellerbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr wollte das ganze Gebäude räumen und war mit über 100 Kräften im Einsatz. Ein Feuerwehrsprecher sprach von einer «unübersichtlichen Lage» in dem Hochhaus im Senftenberger Ring. Demnach brannte es in vier Kellerverschlägen, Rauch breitete sich in allen Etagen aus. Zwei Verletzte seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht worden, sagte der Sprecher weiter. Der Einsatz dauerte zunächst weiter an.