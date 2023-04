Bienenseuche in Berlin-Neukölln ausgebrochen

Feuerwehreinsatz: Kellerverschläge in Brand: Gebäude nicht bewohnbar

Ein Brand in Kellerverschlägen hat in einem Hochhaus in Berlin-Kreuzberg zu starker Rauchentwicklung geführt. Ein Mensch sei am frühen Donnerstagmorgen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Weil nach dem Brand die Gas-, Wasser- und Stromversorgung nicht sichergestellt werden konnte, wurde das Gebäude im Tagesverlauf von der Bauaufsicht gesperrt und geräumt. «Betroffen sind bis zu 400 Personen», teilte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg am Donnerstagabend mit.